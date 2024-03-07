TIR'ın direksiyonunda kucağında köpeğiyle bu genç kadını gören dönüp bir daha bakıyor
Kocaeli'de TIR şoförü İmge Okur, "Umut" isimli köpeğiyle birlikte şehirler arasında adeta mekik dokuyor. Bundan 7 ay önce TIR'ın sürücü koltuğuna tedirginlikle oturduğunu belirten İmge "şimdi iğne deliğine bile girerim" dedi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki İmge Okur, yaklaşık 3 yıl önce tır şoförü olmaya karar verdi. Bunun için eğitimini tamamlayan ve ehliyetini alan Okur, bir sürü firmaya iş başvurusunda bulundu. Kadın olduğu gerekçesiyle bir süre tır şoförlüğü yapamayan İmge Okur, 7 ay önce bulduğu iş imkanıyla kendisine yeni bir hayat çizdi. 7 ay önce tedirginlikle sürücü koltuğuna oturan Okur, zamanla özgüven kazandı.
"Umut" isimli şivava cinsi köpeğiyle şehirler arası otomotiv parçaları taşıyan Okur, erkek meslektaşlarına adeta taş çıkartıyor. Tırın sürücü koltuğunda İmge ve Umut'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yolda uğradığı tacizlere karşı yılmayan ve kadının her işi yapabileceğini gösteren Okur'un hedefi, Avrupa'da direksiyon sallamak.
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gördüğü sırada annesinin vefat ettiğini ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgilendiği için hayali olan üniversiteyi bitiremediğini söyleyen İmge Okur, "Kafe ve mağazalarda çalıştım. Bu işlerin bana göre olmadığını düşündüm. Daha zor bir şey yapmalı ve daha çok para kazanmalıydım. Yurt dışını gezme hayalim vardı. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Tır ehliyeti alıp bu işe başladım ve 7 aydır da yapıyorum. Ehliyetimi alalı 2 yıl oldu aslında ama firmalar kadın olduğum için bana güvenmedi. Kapısını aşındırdığım firmalar şimdi peşimde koşuyor" dedi.