TIR'ın direksiyonunda kucağında köpeğiyle bu genç kadını gören dönüp bir daha bakıyor

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gördüğü sırada annesinin vefat ettiğini ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgilendiği için hayali olan üniversiteyi bitiremediğini söyleyen İmge Okur, "Kafe ve mağazalarda çalıştım. Bu işlerin bana göre olmadığını düşündüm. Daha zor bir şey yapmalı ve daha çok para kazanmalıydım. Yurt dışını gezme hayalim vardı. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Tır ehliyeti alıp bu işe başladım ve 7 aydır da yapıyorum. Ehliyetimi alalı 2 yıl oldu aslında ama firmalar kadın olduğum için bana güvenmedi. Kapısını aşındırdığım firmalar şimdi peşimde koşuyor" dedi.