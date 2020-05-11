Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar yeniden yeşerdi

PUPA TOPLAMA İŞLEMİ

Yapılan çalışmalarla ilgili İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ormanların yoğun olduğu bu alanlarda bakım çalışmaları da tamamlanmak üzere. Özellikle ara ve alt tabakada, çok sıkışık ağaçların olduğu yerlerde bakım çalışmaları yapılarak, orman içerisinde tırtılın besin miktarının azaltılması ve havadan yapılacak bacillus ilaçlamasının ormanın alt bölümlerine kadar ulaşmasını sağlayacak bakım çalışmalarında sona yaklaşıldı” denildi.