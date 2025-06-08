Tiryakiler yandı! Sigaraya ne kadar zam geleceği belli oldu
TÜİK'in 3 Temmuz'da duyuracağı enflasyon verisiyle birlikte sigara fiyatlarına ÖTV zammı yapılacak. Temmuz ayının ilk haftasında sigara markalarının fiyat listelerini güncellenmesi bekleniyor.
Temmuz ayında sigara fiyatlarına gelecek ÖTV zammının detayları netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Temmuz’da duyuracağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşecek. Bu veri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranını doğrudan belirleyeceği için, sigara fiyatlarına yapılacak zammın da habercisi olacak.
Yılın ilk 5 ayı itibarıyla birikimli enflasyon oranı yüzde 22’yi aşarken, sigaraya uygulanacak ÖTV artışı için en az yüzde 12,92’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Bu oran bile, ürün fiyatlarına en az 5 TL’lik bir artış olarak yansıyacak. Haziran enflasyonu açıklanmadan bile fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi.
Şu an piyasada satılan en uygun sigara markaları 75 TL seviyesindeyken, bilinen ve sık tercih edilen markalarda fiyatlar 80 ila 100 TL arasında değişiyor. 15 Mart 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ÖTV oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürülmüş ancak maktu vergi 10,50 TL’ye yükseltilmişti. Bu düzenleme, fiyatlara ek yük getirmeye devam ediyor.
ÖTV kaynaklı artışların doğrudan ürün fiyatlarına yansıtılması üreticilerin yıllardır benimsediği bir uygulama. Bu nedenle, temmuz ayının ilk haftasında tüm sigara markalarının yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor. Artışın, markaya göre değişmekle birlikte, en az 5 TL olacağı öngörülüyor.