Tiryakiler yandı! Sigaraya ne kadar zam geleceği belli oldu

Yılın ilk 5 ayı itibarıyla birikimli enflasyon oranı yüzde 22’yi aşarken, sigaraya uygulanacak ÖTV artışı için en az yüzde 12,92’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Bu oran bile, ürün fiyatlarına en az 5 TL’lik bir artış olarak yansıyacak. Haziran enflasyonu açıklanmadan bile fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi.