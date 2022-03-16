Tiryakilere müjde! Sigara fiyatlarına yeni zam yolda: 30 TL'yi aşacak

LOJİSTİK GİDERLER FİYATLARA YANSIYOR

Sigara fiyatlarına gelen zamların gider artışları ve dışa bağlılıktan kaynaklandığını vurgulayan Özgür Aybaş şu açıklamalarda bulundu:

"Benzin ve motorin yerinde durmuyor. Bunların hepsi lojistik giderdir. Firmaların lojistik giderlerini satmış oldukları ürünlere yansıtmama lüksleri yok. Yansıtacaklar, çünkü lojistik maalliyetleri o kadar yükseldi ki artık bunu kaldıramıyorlar. Biliyorsunuz bir de alkol ve sigarada vergi oranları çok yüksek.

İlerleyen dönemlerde değil, benzin ve motorin fiyatlarına ve dolar kuruna bağlı olarak sigaraya yine zam geçişi olacak. Bunlar artık birbirine endeksli bir şekilde devam edecek. Eskiden ÖTV zammı, vergi zammı geçişleri oluyordu şimdi bir de bandrol zammı eklendi. Bir de ithal ürünler için geçerli olacak yüzde 50 gümrük zammı konuşuluyor.