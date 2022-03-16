Tiryakilere müjde! Sigara fiyatlarına yeni zam yolda: 30 TL'yi aşacak
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirtti. Yıl sonuna kadar en pahalı sigaranın 30 TL'yi aşabileceğini söyledi.
2022 yılı ile birlikte başlayan zam dalgası durdurak bilmiyor. Temel gıdadan elektriğe, doğalgazdan akaryakıta deyimi yerindeyse iğneden ipliğe zam geldi.
SİGARA FİYATLARINA ZAM ÜSTÜNE ZAM
Akaryakıttaki zam furyasından sonra şimdi de sigara fiyatlarında zam fırtınası başladı. Phlip Morris, British American Tobacco ve JTI grubu sigara fiyatlarına 2 TL zam yaptı. Böylece en ucuz sigara 23.50 TL'den satılmaya başlandı. En pahalı sigara fiyatı ise 27.50 TL oldu.
YENİ ZAMLAR YOLDA
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.
Son 6 ay içerisinde tütün mamüllerine 9 TL'lik zam geldiğini vurgulayan Aybaş , "Normalde sigara ve alkol zamları yılda bir kere yapılırdı. Bu daha sonraki yıllarda altı ayda bire düştü. Bunun sebebi maliyet giderleridir" ifadelerini kullandı.
LOJİSTİK GİDERLER FİYATLARA YANSIYOR
Sigara fiyatlarına gelen zamların gider artışları ve dışa bağlılıktan kaynaklandığını vurgulayan Özgür Aybaş şu açıklamalarda bulundu:
"Benzin ve motorin yerinde durmuyor. Bunların hepsi lojistik giderdir. Firmaların lojistik giderlerini satmış oldukları ürünlere yansıtmama lüksleri yok. Yansıtacaklar, çünkü lojistik maalliyetleri o kadar yükseldi ki artık bunu kaldıramıyorlar. Biliyorsunuz bir de alkol ve sigarada vergi oranları çok yüksek.
İlerleyen dönemlerde değil, benzin ve motorin fiyatlarına ve dolar kuruna bağlı olarak sigaraya yine zam geçişi olacak. Bunlar artık birbirine endeksli bir şekilde devam edecek. Eskiden ÖTV zammı, vergi zammı geçişleri oluyordu şimdi bir de bandrol zammı eklendi. Bir de ithal ürünler için geçerli olacak yüzde 50 gümrük zammı konuşuluyor.