Titan faciasının filmi çekilecek
Titanik enkazına turistleri götüren Titan denizaltısı 5 kişiye mezar olmuştu. Dünyanın konuştuğu olayın belgesel filmi çekilecek.
OceanGate firması, Titan denizaltısının yaşadığı trajediyi konu alan bir belgesel dizisi üzerinde çalıştığını duyurduktan sadece iki hafta sonra, MindRiot Entertainment, aynı adı taşıyan bir kurgusal film projesinin de geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.
"Salvaged" (Kurtarılmış) adını taşıyacak olan kurgusal film, denizaltının konuşlandırılmasından önce, geminin aranması sırasında ve Titan'ın enkazının ortaya çıkarılmasından sonraki zaman dilimlerini ele alacak. Filmde, The Blackening'in yapımcısı E. Brian Dobbins de ortak yapımcı olarak yer alacak.
Senaryoyu Jonathan Keasey ile birlikte yazacak olan MindRiot'un kurucusu Jonathan Keasey, film projelerinin Titan denizaltısı trajedisine karışan herkesi ve ailelerini onurlandırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, bu film aracılığıyla günümüz medyasının doğasını ve yanlış bilgilendirme sorunlarını ele almayı hedeflediklerini vurguladı.
BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.