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Titanik'i uyaran geminin enkazı bir asır sonra bulundu

Suya indirildiği dönemde dünyanın en büyük gemisi olan Titanik'i buzdağına çarpacağı konusunda uyarmaya çalışan bir geminin enkazı İrlanda Denizi'nin dibinde bulundu.

Titanik'i uyaran geminin enkazı bir asır sonra bulundu - Resim: 1

Titanik'i buzdağına çarpmadan önce uyaran Mesaba adlı gemi, 1918'de bir Alman denizaltısı tarafından torpillenene kadar ticaret gemisi olarak kullanılıyordu. Saldırının ardından geminin kaptanı da dahil olmak üzere yirmi kişi öldü.

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Titanik'i uyaran geminin enkazı bir asır sonra bulundu - Resim: 2

ENKAZININ YERİ 100 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR BİLİNMİYORDU

Enkazın tam yeri bir asırdan fazla bir süredir bilinmiyordu, ancak bilim insanları şimdi çok ışınlı sonar kullanarak Mesaba'nın enkazını buldu. 

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Titanik'i uyaran geminin enkazı bir asır sonra bulundu - Resim: 3

Bangor Üniversitesi ve Bournemouth Üniversitesi'ndeki araştırmacıların İrlanda Denizi'ndeki gemi enkazını böylelikle ortaya çıkardı. Galler'deki Bangor Üniversitesi'nde deniz jeobilimci olan Michael Roberts, "İrlanda Denizi'nde çok sayıda gemi enkazı olduğunu biliyorduk" dedi.

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Titanik'i uyaran geminin enkazı bir asır sonra bulundu - Resim: 4

Ancak Roberts, Bangor Üniversitesi'nde deniz arkeoloğu olan McCartney ile çalışmaya başladığında, "yapbozun parçaları" birbirine uymaya başladı.

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