Titanik'in bir gizemi daha çözüldü
Suya indirildiği dönemde dünyanın en büyük yolcu gemisi olan ve ilk seferinde okyanusun dibini boylayan Titanik ile ilgili bir sır daha çözüldü.
Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı sinema tarihine damgasını vuran film ile hafızalara kazınan Titanik ile ilgili yeni bir keşfe imza atıldı.
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15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batan Titanik ile ilgili bir gizem daha çözüldü.
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Araştırmacılar 1998'deki bir keşif gezisi sırasında enkazın yer aldığı bölgede gizemli bir sonar iletimi almıştı.
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Ekip ilk olarak Titanik'in kalıntılarının yakınında başka bir gemi enkazı olabileceğini düşünmüş ancak bu gizem yıllarca çözülememişti.
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