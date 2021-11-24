Titanik'in enkazını keşfetmek 250 bin dolara mümkün

8 GÜN SÜRECEK



Titan adlı denizaltı ile birlikte yapılacak gezinin Mayıs ayından başlayıp Haziran'da sona eren sekiz günlük bir keşif gezisi olacağı belirtildi. Ancak, geziye katılmak isteyen kişiler her bir koltuk için 250 bin dolar (yaklaşık 3,2 milyon dolar) ödeyecek.