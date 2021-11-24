Titanik'in enkazını keşfetmek 250 bin dolara mümkün
1912'de buz dağına çarparak, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun derinliklerine gömülmesinin ardından, 200'den az insan Titanik'i görme şansı buldu.
10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton şehrinden, ABD'nin New York kentine doğru yola çıkan Titanic, 15 Nisan 1912 tarihinde buzdağına çarparak batmıştı.
BİN 500'Ü AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor. Titanik’in batışı bin 514 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.
ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı araştırma şirketi, yaptığı basın açıklamasında, bu yıl Titanik’e düzenlenecek ikinci yıllık keşif gezisinde bilim insanlarına, sivil insanların eşlik edebileceğini duyurdu.
8 GÜN SÜRECEK
Titan adlı denizaltı ile birlikte yapılacak gezinin Mayıs ayından başlayıp Haziran'da sona eren sekiz günlük bir keşif gezisi olacağı belirtildi. Ancak, geziye katılmak isteyen kişiler her bir koltuk için 250 bin dolar (yaklaşık 3,2 milyon dolar) ödeyecek.