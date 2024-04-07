TL mevduat faizinde kritik eşik aşıldı! İşte bankaların güncel faiz oranları

TL MEVDUAT FAİZ ORANI YÜZDE 60'I DA AŞTI

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 59,5'ten yüzde 64,3'e yükseldi. Bazı bankalar yeni hesap açan müşterilerine 32 gün için yüzde 57'ye varan faiz fırsatı sunuyor. 3 ay için ise bu oran faiz oranı yüzde 58'e çıkıyor.