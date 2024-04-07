TL mevduat faizinde kritik eşik aşıldı! İşte bankaların güncel faiz oranları
Bankaların TL mevduat faizi oranlarında yükseliş geçen hafta da devam etti. Peki en yüksek faiz veren banka hangisi? 500 bin TL'nin aylık net getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 29 Mart ile biten haftada TL mevduat faiz oranlarındaki yükseliş devam etti.
TL MEVDUAT FAİZ ORANI YÜZDE 60'I DA AŞTI
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1-3 aylık TL mevduat faizi yüzde 59,5'ten yüzde 64,3'e yükseldi. Bazı bankalar yeni hesap açan müşterilerine 32 gün için yüzde 57'ye varan faiz fırsatı sunuyor. 3 ay için ise bu oran faiz oranı yüzde 58'e çıkıyor.
500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? Bankaların mevduat faizi oranları kaç oldu? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 56
500 bin TL'nin aylık net getirisi: 23.321 TL
Vade sonu net bakiye: 523.321 TL