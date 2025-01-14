TL mevduatlarında faiz yarışı kızıştı: Yüzde 52 faiz veren bile var!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılına faiz indirimiyle veda etmişti. TCMB'nin bu faiz kararı sonrasında bankaların Türk Lirası için verdiği aylık faizlerin oranları da değişti. İşte banka banka 2 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi...
AKBANK
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 2.073.381 TL
Net Kazanç 73.381 TL
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ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 2.082.060 TL
Net Kazanç 82.060 TL
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DENİZBANK
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 2.074.170 TL
Net Kazanç 74.170 TL
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ENPARA
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 2.071.014 TL
Net Kazanç 71.014 TL
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