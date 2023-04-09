Togg dolandırıcılarına ''Paravan'' operasyonu: 25 gözaltı

ŞEBEKENİN LİDERİ 'SUFLÖR' LAKAPLI ÖRGÜT LİDERİ

Polisin Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 40 ayrı adrese düzenlediği operasyonda cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 8 pos cihazı, 17 cep telefonu, 1 uzun namlulu silah, yüklü miktarda döviz ve nakit para bulundu. Çete üyelerinin ayrıca 8 ayrı paravan şirket kurarak pos makinelerini bu şirketler adına bankalardan aldıkları ve farklı kentlerdeki otellerde toplantılar yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin otellerde yaptıkları toplantılarda ise sahte hat temini, üzerine şirket kurulacak kişilerin iknası, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarının diksiyon eğitimi oldukları belirlendi. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.