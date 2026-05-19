Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor!
Tokat ve Amasya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu. Almus Barajı'ndaki su seviyesinin kritik noktaya ulaşması ve Çedaş Köprüsü'nün yıkılması üzerine, Turhal ilçesinde riskli bölgeler için acil tahliye kararı alındı.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliklerin uyarılarının ardından Tokat ve Amasya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar bölgede ciddi olumsuzluklara yol açtı.
1 / 24
Yeşilırmak kenarında su taşkınları meydana gelirken, bazı evlerin giriş ve zemin katları sular altında kaldı.
2 / 24
Bölgeden alınan bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) kriterlerine uygun olmadığı belirtilen Çedaş Köprüsü taşkın riski nedeniyle yıkıldı.
3 / 24
Bölge sakinleri için en büyük endişe kaynağı ise Almus Barajı oldu. Barajdaki su seviyesinin ciddi boyutlara ulaştığı, dolusavağın taşması durumunda suların 6 saat içerisinde Tokat merkeze ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
4 / 24