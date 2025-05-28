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Tokat'ta heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı.

Kaynak: DHA
Tokat'ta heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 1

Olay, saat 14.30 sıralarında, Reşadiye ilçesi Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Bir anda yola akan balçıkla D-100 kara yolunun Sivas-Tokat istikameti ulaşıma kapandı. Dağdan kopan toprak parçalarının yağmurla balçığa dönüştüğü yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

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Tokat'ta heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 2

 Heyelan sırasında can kaybı veya yaralanma olmadı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Yolun açılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Tokat'ta heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 3
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