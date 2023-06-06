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  4. Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü

Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü

Tokat'ın Erba ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanak nedeniyle menfezler tıkandı, derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü.

Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü - Resim: 1

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası Kanlıca deresinde su seviyesi yükseldi. Yağmur sularıyla gelen ağaç parçalarıyla tıkanan menfez, derenin üstünden geçen yolun suyla dolmasına neden oldu. 

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Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü - Resim: 2

Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine giden yol ulaşıma kapandı. 

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Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü - Resim: 3

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı. 

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Tokat'ta kuvvetli sağanak! 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü - Resim: 4

Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. (DHA)

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