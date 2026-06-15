TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu gelir ve ikametgah şartı aramaksızın açık satış yöntemiyle bugün itibarıyla satışa sundu. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden "ilk başvuran alır" esasıyla yürütülecek kampanyada taksitler 18 bin TL'den başlıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Türkiye genelinde 64 ili kapsayan büyük 'Açık Satış Kampanyası'nın başvuru sürecini 15 Haziran Pazartesi (bugün) itibarıyla resmen başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yaklaşık 20 bin konutun kura çekilişi olmaksızın doğrudan satışa sunulduğu kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli avantajlar barındırıyor.
Kura bekleme stresini ortadan kaldıran ve tamamen "başvuru önceliğine" dayanan açık satış kampanyasında, geçmiş yıllardaki birçok kısıtlayıcı şart esnetildi. Resmi detaylara göre kampanyanın katılım şartları ve işleyişi şu şekilde belirlendi:
Gelir ve İkametgah Şartı Yok: Projenin yapıldığı ilde oturma zorunluluğu veya belirli bir gelir sınırının altında olma şartı aranmıyor.