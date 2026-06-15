TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yaklaşık 20 bin konutun kura çekilişi olmaksızın doğrudan satışa sunulduğu kampanya, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli avantajlar barındırıyor.