TOKİ ev ve iş yeri başvuruları için son gün: İşte 25 soruda Sosyal Konut Projesi
Sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılan başvurular için son gün.
Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.
Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.
Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?
"İlk Evim İlk İş Yerim" projesine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için başvuru süresinin 31 Ekim'de (yarın) sona ereceğini hatırlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuruların mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabileceği belirtildi.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak.
Genel başvuru şartları haricinde başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenler...
Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?
Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak.
(Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.)