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TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kumla müdahale ettiler

Edirne’nin Hadımağa Mevkii’nde yapımı süren TOKİ şantiyesinde, inşaat artıkları ve paletlerin bulunduğu alanda çıkan yangın işçiler ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA
TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kumla müdahale ettiler - Resim: 1

Edirne'de Hadımağa 3. Etap TOKİ konutlarının inşa edildiği bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki inşaat artıkları ve ahşap paletleri sardı.

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TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kumla müdahale ettiler - Resim: 2

Şantiyede görevli işçiler, alevlere ilk olarak yangın tüpleriyle müdahale etti. Ancak tüplerin kısa sürede tükenmesi üzerine işçiler bu kez küreklerle kum atarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

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TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kumla müdahale ettiler - Resim: 3

Yangın büyüyünce işçiler geri çekilmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kumla müdahale ettiler - Resim: 4

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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