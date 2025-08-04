TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kumla müdahale ettiler
Edirne’nin Hadımağa Mevkii’nde yapımı süren TOKİ şantiyesinde, inşaat artıkları ve paletlerin bulunduğu alanda çıkan yangın işçiler ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA
Edirne'de Hadımağa 3. Etap TOKİ konutlarının inşa edildiği bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki inşaat artıkları ve ahşap paletleri sardı.
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Şantiyede görevli işçiler, alevlere ilk olarak yangın tüpleriyle müdahale etti. Ancak tüplerin kısa sürede tükenmesi üzerine işçiler bu kez küreklerle kum atarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
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Yangın büyüyünce işçiler geri çekilmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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