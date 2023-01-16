TOKİ'de kura listesine bir il daha eklendi
TOKİ, 'İlk evim, ilk iş yerim' projesinde Mersin'de yapılan kura çekimleri devam ederken takvime bir il daha eklendi.
'İlk evim, ilk iş yerim' projesi için gözler TOKİ'de. Kura çekimleri devam ederken TOKİ haftalık takvimine Sakarya ilini de ekledi.
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Yarın Sakarya'da 900 konut için kura çekimleri yapılacak. Kura çekimleri Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sakarya'da konutların yapılacağı bölgeler ve sayıları şöyle:
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Arifiye: 120
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Ferizli: 250
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