TOKİ beklenen kampanyasını başlattı... Fiyatlar 104 bin liradan başlıyor!

TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Yurdun çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, alt gelir grubu için en uygun 104 bin liraya satılan konutların yanında işyerleri de satışa çıkıyor.



İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller