TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
TOKİ binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, birçok ile yapılacak konutlar için başvuları almaya başladı.
İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.
1 / 15
Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.
2 / 15
Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor.
3 / 15
Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.
4 / 15