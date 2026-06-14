TOKİ'nin 18 Bin TL taksitle, 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı başlıyor!

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni konut hamlesi resmen başladı. Haber3.com2un derlediği bilgilere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 64 farklı ilde toplam 20 bin yeni konutun "Açık Satış Kampanyası" ile vatandaşlara sunulacağını açıkladı. Bu yeni kampanyayı önceki TOKİ projelerinden ayıran en büyük özellik, başvuru sürecindeki esneklik oldu. 15-17 Haziran tarihleri arasında doğrudan Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülecek olan açık satışlarda; ön başvuru, kura çekimi, belirli bir ilde ikamet etme veya alt gelir grubu sınırı gibi zorlayıcı şartlar aranmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirlenen tek kriter; 18 yaşını doldurmuş olmak ve üzerine kayıtlı herhangi bir evinin bulunmaması. Bakan Murat Kurum, başkent Ankara'da satışa sunulacak konutlar üzerinden kampanyanın fiyatlandırma detaylarını da paylaştı. Buna göre Ankara'da inşa edilen 2+1 dairelerin fiyatları 3 milyon 100 bin liradan, aylık taksit ödemeleri ise 21 bin 400 liradan başlayacak. Tüm konutların, yüksek deprem güvenliği sağlayan "tünel kalıp" sistemiyle inşa edildiği vurgulandı.