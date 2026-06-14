TOKİ'nin 18 Bin TL taksitle, 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı başlıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ 'Açık Satış Kampanyası' yarın resmen başlıyor. Gelir ve ikamet şartı aranmayan tarihi kampanyada vatandaşlar, başvuru önceliğine göre 2,1 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 18 bin TL taksit seçenekleriyle konut sahibi olabilecek.
Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma umutlarını yeşerten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), emlak piyasasında büyük yankı uyandıran yeni kampanyası için düğmeye bastı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından müjdelenen 'Açık Satış Kampanyası' kapsamında başvurular yarın itibarıyla resmen başlıyor.
Satışa sunulacak konutların fiyatları 2,1 milyon Türk Lirası'ndan başlıyor. Kampanya, vatandaşlara aylık 18 bin TL gibi erişilebilir taksit tutarları ve esnek ödeme planlarıyla ev sahibi olma imkanı tanıyor.
Satışlar kura yöntemiyle değil, doğrudan "açık satış" usulüyle gerçekleştirilecek. Bu nedenle tamamen başvuru sırasına (önceliğine) göre işlem yapılacak. Sistemde yarın sabahtan itibaren rekor düzeyde bir başvuru yoğunluğu yaşanması bekleniyor.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni konut hamlesi resmen başladı. Haber3.com2un derlediği bilgilere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 64 farklı ilde toplam 20 bin yeni konutun "Açık Satış Kampanyası" ile vatandaşlara sunulacağını açıkladı. Bu yeni kampanyayı önceki TOKİ projelerinden ayıran en büyük özellik, başvuru sürecindeki esneklik oldu. 15-17 Haziran tarihleri arasında doğrudan Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülecek olan açık satışlarda; ön başvuru, kura çekimi, belirli bir ilde ikamet etme veya alt gelir grubu sınırı gibi zorlayıcı şartlar aranmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirlenen tek kriter; 18 yaşını doldurmuş olmak ve üzerine kayıtlı herhangi bir evinin bulunmaması. Bakan Murat Kurum, başkent Ankara'da satışa sunulacak konutlar üzerinden kampanyanın fiyatlandırma detaylarını da paylaştı. Buna göre Ankara'da inşa edilen 2+1 dairelerin fiyatları 3 milyon 100 bin liradan, aylık taksit ödemeleri ise 21 bin 400 liradan başlayacak. Tüm konutların, yüksek deprem güvenliği sağlayan "tünel kalıp" sistemiyle inşa edildiği vurgulandı.
Üç Farklı Esnek Ödeme Modeli
Vatandaşların bütçelerine göre tercih yapabilmesi için üç farklı ödeme kolaylığı hazırlandı:
Peşin Ödeme İndirimi: Evin bedelini tamamen peşin ödemek isteyen alıcılara net yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.
Uzun Vade Modeli: Evin bedelinin yüzde 50’sini peşin veren vatandaşlar, kalan tutar için 72 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek ve bu modelde yüzde 8 ek indirim hakkı kazanacak.
Kademeli Peşinat Modeli: Yüzde 50'lik peşinat tutarının yarısı sözleşme anında, diğer yarısı ise 12 ay sonra ödenebilecek. Kalan bakiye ise 60 ay vade ile taksitlendirilecek.