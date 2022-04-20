TOKİ'nin indirim kampanyasından kaç kişi yararlandı?

2020 yılı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı itibariyle başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasına vatandalar yoğun ilgi gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 15 bin 312 konut ve iş yeri alıcısı yaralanırken, bu dönemki kampanyadan 26 bin 306 kişi yaralandı. Kampanya çerçevesinde bütün borcunu kapatan 23 bin 34 kişi kapatarak tapularını almaya hak kazandı.