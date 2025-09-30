TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutların son hali görüntülendi

'SAĞLAMLIK DEDİĞİMİZDE AKLA İLK GELEN TOKİ'

İnşaat işçisi Niyazi Tamgaç, kurada isimlerinin çıktığını duyduğu an çok mutlu olduğunu belirterek, "O gün inşaatta çalışıyordum. Arkadaşlar haber verdi, sevinçten işi yarım bırakıp koşarak eve geldim. Görür görmez sevinçten gözlerimden yaş aktı. Hala ev sahibi olduğuma inanmıyorum. Nasibimizde vardı çıktı" dedi.

TOKİ evlerinin sağlam olduğu için güven duyduğunu vurgulayan Tamgaç, "İnşaatta ömrüm geçtiği için bilgi sahibiyim. Sağlamlık konusunda olsun, kullanılan beton, demir, işçilik, denetim olsun, çok güven veriyor. Deprem, sağlamlık dediğimizde akla ilk gelen TOKİ oluyor" ifadelerini kullandı.

Oğlu Miraç Efe Tamgaç ise "Parkı, sarı kaydırağı beğendim. Biz buraya taşınalım, her akşam geleceğim oyun oynayacağım" diye konuştu.

Diğer bir hak sahibi Güllü Avcı da "Başka yerde deprem olduğunda TOKİ binalarının yıkılmadığını gördük. Onun için karar verdik. Adımı orada gördüğümde bayılmak üzereydim. Çok heyecanlandım, çok sevindim. Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz" diyerek mutluluğunu paylaştı.