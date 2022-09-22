TOKİ'nin sosyal konutlarının örnek alınacağı dairenin içi ortaya çıktı

3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10’ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor. Mutfak ise 12 metrekare.