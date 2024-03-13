Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu

KANADA'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani İran'a da geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan akademisyenin buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürüyor.