Tom Hanks'in filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı onun evi oldu
Tom Hanks'in unutulmaz filmi "The Terminal" Türkiye'de gerçek oldu. Oturum süresi dolduğu için Kanada’ya, siyasi yasaklı olduğu için de ülkesi İran'a gidemeyen İranlı kadın akademisyen İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı.
Kaynak: DHA
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KANADA'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani İran'a da geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan akademisyenin buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürüyor.
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Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü.
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İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı.
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