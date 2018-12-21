Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Topkapı Sarayı'nda devam eden Harem restorasyonları sırasında uzmanlar Kızlar Ağası bölümündeki yer döşemelerinin altında gümüş-altın sikkeler, küpe, yüzük gibi takı parçalarının yanı sıra tılsımlar, muskalar ve mektuplara ulaştı.
Topkapı Sarayı'nda devam eden Harem restorasyonları sırasında uzmanlar Kızlar Ağası bölümündeki yer döşemelerinin altında gümüş-altın sikkeler, küpe, yüzük gibi takı parçalarının yanı sıra tılsımlar, muskalar ve mektuplara ulaştı. Sultan Abdulaziz'in Darüssaade Ağası olan Cevher Ağa'nın mührünün olduğu Hicri 1288 (Miladi 1871) tarihli bir mektup da dolap arasından çıktı. Mektubun şifreli olabileceği düşünülüyor.
Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan ve padişahların aileleri ile birlikte yaşadıkları Harem Dairesi, Topkapı Sarayı'nın en gizemli bölümü olarak biliniyor. Hürrem, Kösem, Nurbanu, Gülfem Hatun gibi tarihte önemli yer edinen sultanlar hep bu haremde yetişti. Cariyeler, şehzadeler, eşlerin eğitildiği ve hayatlarını devam ettirdiği harem yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
400 odası bulunan haremde bin 200'e yakın kişinin yaşadığı oluyordu. Harem'de 2010'dan beri restorasyon sürüyor. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olması düşünülen restorasyonlarda 1940'lı yıllarda yapılan betonarme müdahaleler tek tek temizleniyor.
Harem restorasyonları sırasında zemindeki ahşap döşemeler kaldırıldığında ve eskimiş dolapların onarımı sırasında yüzyıllara meydan okuyan ilginç buluntularla karşılaşıldı. Uzmanlar tarafından döşeme altından çıkan toz elenince 2. Mahmud tuğralı altın-gümüş yüzden fazla sikke bulundu. Ayrıca süs takısı olarak yüzük, küpe, kolye parçaları ile makas, anahtar, iğne, düğme gibi günlük kullanım eşyalarına rastlandı.