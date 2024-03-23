Toplu mezardan 65 kaçak göçmenin cesedi çıktı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde ortaya çıkan bir durum ülkenin içinde bulunduğu karmaşık göçmen krizini bir kez daha gündeme taşıdı. Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şuveyrif bölgesinde bulunan bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulunduğu bildirildi.