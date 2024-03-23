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Toplu mezardan 65 kaçak göçmenin cesedi çıktı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulundu.

Kaynak: AA
Toplu mezardan 65 kaçak göçmenin cesedi çıktı - Resim: 1

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde ortaya çıkan bir durum ülkenin içinde bulunduğu karmaşık göçmen krizini bir kez daha gündeme taşıdı. Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şuveyrif bölgesinde bulunan bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulunduğu bildirildi.

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Toplu mezardan 65 kaçak göçmenin cesedi çıktı - Resim: 2

Bu olay, ülkede yaşanan istikrarsızlık ve güvenlik zorluklarıyla mücadele eden yetkililerin önünde ciddi bir insan hakları ihlali vakası olarak konuşuluyor.

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Toplu mezardan 65 kaçak göçmenin cesedi çıktı - Resim: 3

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da bulunan toplu mezara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Toplu mezardan 65 kaçak göçmenin cesedi çıktı - Resim: 4

"Libya'nın güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karşısında "şoka uğradık ve endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ölenlerin uyruklarının bilinmediği ancak çölden kaçırılma sürecinde öldüklerine inanıldığı bildirildi.

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