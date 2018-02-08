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  3. 08 Şubat 2018 12:59

İstanbulkart uygulamasının Android uygulaması yayınlandı

İstanbul'da toplu taşıma için yeni dönem için bir adım daha atıldı. Kredi kartıyla yükleme yapma imkanı tanıyan İstanbulkart uygulamasının Android versiyonu beta olarak yayınlandı. İşte İstanbulkart isimli mobil uygulamanın sunduğu özellikler...

İstanbulkart uygulamasının Android uygulaması yayınlandı

İstanbul'da her gün metro ve metrobüsü kullanan milyonlarca yolcunun hayatını kolaylaştıracak teknolojik yenilik için bir adım daha atıldı. Kredi kartıyla yükleme yapma imkanı tanıyan İstanbulkart uygulamasının Android versiyonu beta olarak yayınlandı.

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İstanbulkart uygulamasının Android uygulaması yayınlandı

Henüz beta testinde olan uygulamaya yalnızca bir İstanbulkart tanıtabiliyorsunuz.

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İstanbulkart uygulamasının Android uygulaması yayınlandı

İBB’ye bağlı Belbim şirketi tarafından geliştirilen 'İstanbulkart' isimli mobil uygulamanın kullanıcılara sunacağı özellikler şu şekilde...

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İstanbulkart uygulamasının Android uygulaması yayınlandı

Anlık bakiye görüntüleme: Kartınızı telefonunuzun arkasına okuttuğunuzda bakiyeniz görüntüleniyor.
Talimat oluşturarak yükleme: Kredi kartınızı uygulamaya tanımlayıp dokundurma işlemiyle bakiye yükleme yapılabiliyor.
Ayrıca uygulama, size en yakın dolum noktalarını gösteren pratik bir özelliğe de sahip.

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