Toplu tecavüz davasında skandal üstüne skandal!
Güney Kıbrıs'ta mahkemenin toplu tecavüze uğradığı iddia edilen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının yankıları sürerken kadının vücudundaki çürük izleri İngiliz medyasında yayınlandı.
Korkunç olay temmuz ayında Güney Kıbrıs'ta yaşandı. 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesinin kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulması İngiltere'de protesto ediliyor.
Genç kız suçlu bulunmasının ardından 1 yıl hapis cezası aldı. Pataloglar ise genç kızın hapse girerse intihar etme olasılığı olduğu yönünde uyarılarda bulunuyor.