Toplu tecavüz dehşetinde şoke eden görüntüler
Gece kulübünde sekiz dakika dans edip genç kadını bakım odasına sürüklediler, iki erkek tecavüzü cep telefonuyla kayda aldı. Sonrasında ise birbirlerine sarılıp beşlik çaktılar, kutlama yaptılar.
23 yaşındaki kadın öğretmen, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Soho'da bir gece kulübüne gitti. Gece kulübünde eğlenirken yanına kendi yaşlarında iki erkek geldi.
Söz konusu erkekler, İtalyan yüksek lisans öğrencileri Lorenzo Costanzo ve Ferdinando Orlando'ydu. Genç kadınla tanıştılar ve birlikte dans ettiler.
Sekiz dakika sonra iki erkek, hayli sarhoş olan İngiliz öğretmenle birlikte The Toy Rooms adlı gece kulübünün bakım odasına geçti.