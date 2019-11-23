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  3. 23 Kasım 2019 13:37

Toplu tecavüz dehşetinde şoke eden görüntüler

Gece kulübünde sekiz dakika dans edip genç kadını bakım odasına sürüklediler, iki erkek tecavüzü cep telefonuyla kayda aldı. Sonrasında ise birbirlerine sarılıp beşlik çaktılar, kutlama yaptılar.

Toplu tecavüz dehşetinde şoke eden görüntüler

23 yaşındaki kadın öğretmen, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Soho'da bir gece kulübüne gitti. Gece kulübünde eğlenirken yanına kendi yaşlarında iki erkek geldi.

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Toplu tecavüz dehşetinde şoke eden görüntüler

Söz konusu erkekler, İtalyan yüksek lisans öğrencileri Lorenzo Costanzo ve Ferdinando Orlando'ydu. Genç kadınla tanıştılar ve birlikte dans ettiler.

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Toplu tecavüz dehşetinde şoke eden görüntüler

Sekiz dakika sonra iki erkek, hayli sarhoş olan İngiliz öğretmenle birlikte The Toy Rooms adlı gece kulübünün bakım odasına geçti.

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Toplu tecavüz dehşetinde şoke eden görüntüler

26 yaşındaki Lorenzo Costanzo ve 25 yaşındaki Ferdinando Orlando, kimsenin girip çıkmadığı odada genç kadına tecavüz etti.

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