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  3. 02 Ocak 2020 15:09

Toplu tecavüz skandalının ardından boykot kampanyası

Güney Kıbrıs'ta mahkemenin toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının ardından İngiltere'de boykot kampanyası başlatıldı.

Toplu tecavüz skandalının ardından boykot kampanyası

Korkunç olay temmuz ayında Güney Kıbrıs'ta yaşandı.

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Toplu tecavüz skandalının ardından boykot kampanyası

12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesinin kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulması İngiltere'de protesto ediliyor.

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Toplu tecavüz skandalının ardından boykot kampanyası

İFADESİNİ BASKILAR DEĞİŞTİRTTİ
Twitter'da başlatılan kampanyaya, karşılaştığı baskılar sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen kadının annesi de katıldı.

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Toplu tecavüz skandalının ardından boykot kampanyası

Kadının annesi BBC'ye yaptığı açıklamalarda Güney Kıbrıs'a yönelik boykotu desteklediğini, Aya Napa'nın turistler için güvenli bir yer olmadığını söyledi.

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