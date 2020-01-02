Toplu tecavüz skandalının ardından boykot kampanyası
Güney Kıbrıs'ta mahkemenin toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının ardından İngiltere'de boykot kampanyası başlatıldı.
12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesinin kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulması İngiltere'de protesto ediliyor.
İFADESİNİ BASKILAR DEĞİŞTİRTTİ
Twitter'da başlatılan kampanyaya, karşılaştığı baskılar sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen kadının annesi de katıldı.