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  3. 16 Kasım 2018 14:20

Toprağın altından çıkardı! Tam 500 yıllık...

Mersin Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar, yer altında buldu herkesi şoke etti..

Toprağın altından çıkardı! Tam 500 yıllık...

Mersin Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar(69), 2015 yılında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hobi arayışına girdi.

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Toprağın altından çıkardı! Tam 500 yıllık...

Sahil kesiminde bulduğu taş ve midye kabuğu gibi malzemeleri temizleyip, vernikleyerek, çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkaran Taşkınlar, dere sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçalarını işlemeye başladı.

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Toprağın altından çıkardı! Tam 500 yıllık...

Çeşitli tür ve boyuttaki ağaçları temizleyip, zımparalayarak, farklı ortam oluşturmaya çalışan Taşkınlar, yaklaşık 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü işlemeye başladı.

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Toprağın altından çıkardı! Tam 500 yıllık...

Taşkınlar, arkadaşının arsasından çıkan 4 metre uzunluktaki ve 3 metre genişlikteki ağaç kökünü dükkanının önünde sergilemeye başladı. Sokaktan geçenlerin durup, fotoğrafını ve videosunu çektiği ağaç kökü, ilgi odağı haline geldi.

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