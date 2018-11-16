Toprağın altından çıkardı! Tam 500 yıllık...
Mersin Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar, yer altında buldu herkesi şoke etti..
Mersin Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar(69), 2015 yılında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hobi arayışına girdi.
Sahil kesiminde bulduğu taş ve midye kabuğu gibi malzemeleri temizleyip, vernikleyerek, çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkaran Taşkınlar, dere sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçalarını işlemeye başladı.
Çeşitli tür ve boyuttaki ağaçları temizleyip, zımparalayarak, farklı ortam oluşturmaya çalışan Taşkınlar, yaklaşık 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü işlemeye başladı.