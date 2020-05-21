''Tortum Şelalesi'' yarım milyon turist ağırlamayı hedefliyor

Şelale ziyarete kapalı olduğu günlerde ise büyük bir değişim yaşıyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi tarafından şelale etrafında çevre düzenlemesi yapılıp etrafına restoranlar, kafeler ve çocuk oyun alanları inşa ediliyor. Öte yandan yüksek mesafede ki şelaleye ulaşan merdivenler ise yıkılarak yeniden yapılıyor.

