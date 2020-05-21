''Tortum Şelalesi'' yarım milyon turist ağırlamayı hedefliyor
Türkiye'nin en büyük ve en görkemli şelalelerinden birisi olarak gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi yapılan çevre düzenlemesi ve yeni tesisleriyle bu yıl içerisinde yarım milyon turist ağırlamaya hazırlanıyor.
Türkiye'nin en büyük ve en görkemli şelalelerinden birisi olarak gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi yapılan çevre düzenlemesi ve yeni tesisleriyle bu yıl içerisinde yarım milyon turist ağırlamaya hazırlanıyor.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan, dünyanın 4'üncü, Asya ve Avrupa`nın ise en yüksek şelalelerinden birisi olan Tortum Şelalesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale Korona virüs önlemleri nedeniyle ziyarete kapalı tutuluyor.
Şelale ziyarete kapalı olduğu günlerde ise büyük bir değişim yaşıyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi tarafından şelale etrafında çevre düzenlemesi yapılıp etrafına restoranlar, kafeler ve çocuk oyun alanları inşa ediliyor. Öte yandan yüksek mesafede ki şelaleye ulaşan merdivenler ise yıkılarak yeniden yapılıyor.