Tortum Şelalesi'nde büyük tehlike ! Uyarı levhaları konuldu

"Biz, bununla ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman heyet getirdik. Zeminde incelemeler yaptılar ve bize öneri raporları sundular; fakat 2,5 ay önce aşırı yağışlar ve şelalede yoğun akıştan dolayı ciddi heyelan oldu. İniş merdivenlerinin bir bölümünde heyelanın etkisini ciddi şekilde hissetme başladık. Biz tabi tedbir olarak insanların o bölgeyi kullanmalarını geçici olarak engelledik. Orman ve Su İşleri eski Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na durumu ilettik. Kendisine de bizzat alanı gösterdik. Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ne bizzat talimat verdi. Erzurum Bölge Müdürlüğü de bunun üzerine o bölgeyle ilgili etüt plan ve proje çalışması için zeminde incelemeler yaptı. Sanıyorum ki bu aralar proje firmalarından birisi bunun ihalesini alır. İhaleyi aldığında oradaki heyelanı önleyici tedbirleri aldığımız gibi oranın rekreasyon alanı, seyir terasları ve yürüyüş yollarının olması ve Tortum Şelalesi’ne de alt kodlardan erişimi sağlayıcı bir proje yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle hem can ve mal emniyetini sağladığımız gibi Tortum Şelalesi’nin görselliğini daha çok insanın izlemesini sağlamış olacağız. Umut ediyorum ki en kısa sürede plan, proje ve etüt çalışmaları biter ve yapım işine başlarız."