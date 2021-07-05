Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen günlerde Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.