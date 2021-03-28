''Tosuncuk''a özendiler! İşte ''Çiftlikbank'' fırsatçıları

DOSYALARI AYRILDI

750 kişinin ise yatırdıkları paraları geri aldığı bir kısmının da yatırdıkları paradan kar elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi. Bu kişilerin herhangi bir zararı tespit edilemediği için dosyaları ayrıldı. ÇiftlikBank sisteminde yaklaşık 700 milyon lira katılımcılara geri dağıtılmış, sistemin ilk halkasına dahil olan ve koyduğu parayı çok yüksek kârla geri alanları görenler de sisteme dahil olmaya devam etmişti.