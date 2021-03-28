''Tosuncuk''a özendiler! İşte ''Çiftlikbank'' fırsatçıları
Binlerce kişinin mağdur olduğu, milyonlarca liralık dolandırıcılığın yapıldığı ÇiftlikBank soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
Sanal ortamda çiftlik kurarak topladığı yatırımcıları gerçek hayatta hayvan sahibi olacakları vaadiyle kandıran ÇiftlikBank organizasyonuyla ilgili soruşturma sürüyor. Son dönemde yaklaşık 1300 kişi daha mağdur edildiklerini belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık yapılan başvurular için önce bilirkişi incelemesine gönderdi.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ÇiftlikBank organizasyonunda paraların transferi için kullanılan ‘Papara’ adlı sistem üzerinde yapılan incelemede başvuranlardan 557 kişinin yatırdıkları paraları geri alamadıkları veya çok azını geri alabildikleri tespit edildi.
DOSYALARI AYRILDI
750 kişinin ise yatırdıkları paraları geri aldığı bir kısmının da yatırdıkları paradan kar elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi. Bu kişilerin herhangi bir zararı tespit edilemediği için dosyaları ayrıldı. ÇiftlikBank sisteminde yaklaşık 700 milyon lira katılımcılara geri dağıtılmış, sistemin ilk halkasına dahil olan ve koyduğu parayı çok yüksek kârla geri alanları görenler de sisteme dahil olmaya devam etmişti.
557 YENİ MAĞDUR
Zararı tespit edilen 557 kişi ise ‘mağdur’ ve ‘müşteki’ kabul edilerek yeni iddianame hazırlandı. İddianamede ÇiftlikBank’ın kurucusu ve organizatörü Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu yönetici konumundaki 17 kişinin ‘bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’tan ‘557 kez’ daha cezalandırılması istendi. Savcı sanıklar için 5 bin 570’er yıl hapis ceza talep etti. İlk davanın görüldüğü mahkemeye gönderilen iddianame kabul edilirse davalar birleşecek ve son istenen cezalar da ilk iddianamede istenen cezalara eklenecek.