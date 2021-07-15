Tosuncuk’un Uruguay maceralar: ''Tosuncuk Evleri'' için anlaşma yapmış
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın Uruguay’da Fernandino adlı bir iş insanıyla konut projesi üzerine anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.
Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın Uruguay’da konut projesi gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptığı ve daha sonra anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.
Uruguay Savcılığı, Tosuncuk’un 2017’nin ve 2018’in başlarında Uruguaylı Fernandino isimli bir iş insanıyla lüks tatil beldesi Laguna Del Sauce’da konut projesi için görüştüğünü, daha sonra 12 villa için anlaşma imzaladığını belirtti.
SAVCILIK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ
Uruguay’ın en lüks tatil beldelerinden biri olan Laguna Del Sauce’da yapılması planlanan 12 konutluk proje, Tosuncuk’un parasının kaynağının bilinmediği gerekçesiyle Savcılık tarafından iptal edildi.
Uruguay Savcılığı tarafından Chuy şehrinde gözaltına alınan Fernandino isimli iş insanının anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, Savcılık Fernandino’nun Mehmet Aydın’ın sermayesinin yasa dışı niteliğini bildiğini söyledi.