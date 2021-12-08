Toz fırtınası şehri yuttu! Göz gözü görmüyor...

Yetkililer, vatandaşları kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.