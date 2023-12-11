TPAO duyurdu: Gabar petrolünden bir müjde daha
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında günlük üretim kapasitesinin 30 bin varile ulaştığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol sahasında günlük üretim 30 bin varile çıktı.
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TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim! Günlük 30.000 varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz!" denildi.
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2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirtilmişi.
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