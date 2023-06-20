Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada

Kentte dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle yüksek kesimli ilçelerde heyelanlar oldu. Maçka ilçesinden geçen Trabzon-Gümüşhane kara yolu ile Hamsiköy ve Sümela yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yamaçtan kopup yola akan toprak, kaya ve taşlarla ağaç parçalarını temizleyerek yolları ulaşıma açtı.