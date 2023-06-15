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  4. Yine aynı kabus! Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubat nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu bu sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı.

Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 1

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor.

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Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 2

Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. 

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Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 3

Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Trabzon-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı - Resim: 4

Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizlemeye çalışırken, yol yapılan çalışmaların ardından ulaşım Gümüşhane'den Trabzon istikametine kontrollü olarak verilmeye başlandı.

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