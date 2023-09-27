Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı
Trabzon'da "deniz manzaralı mezarlık" alanı yüzünden çok sayıda vatandaş hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı.
Trabzon'un Boztepe Mahallesinde Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına yoğun talep olunca Büyükşehir Belediyesi çareyi yeni mezar sahası açmakta bulmuştu. Yeni mezar yeri için ön talepte bulunarak mezar yeri almak isteyen vatandaşlar mezar yerinin belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı. Tartışma sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken bir kişi fenalaşarak ambulansa konularak tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre Yapımına başlanan yeni mezar yeri için ise Trabzonlular, hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girerken ön talep yaparak başvuranlar mezar yerlerinin tespiti sırasında hem kendi aralarında hem de görevliler arasında gerginlik yaşandı.
Yeni mezar yerinden satın almak için dilekçeyle ön talepte bulunanlar vatandaşlar Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığınca yeni mezar yerine çağrılırken, mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında hem vatandaşlar kendi aralarında, hem de görevlilerle kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından yer belirleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yaşanan karışıklığa sitem etti.
Mezar yeri için başvuruda bulunanlardan Ahmet Terzi, karışıklıktan yakınarak “Mezarlık yeri için geldim daha önce yazılmıştım. Çağrıldık geldik yerimizi bakıp nasipse alacağız. Sabahtan beri buradayım bir karmaşa bir karışıklık var. Çok talep var. Burayı tercin sebebim diğer mezarlıklarda yer yoktu boş yer Uğurlu’da vardı orayı da tercih etmedik biraz uzak” dedi.