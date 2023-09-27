Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı

İHA'nın haberine göre Yapımına başlanan yeni mezar yeri için ise Trabzonlular, hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girerken ön talep yaparak başvuranlar mezar yerlerinin tespiti sırasında hem kendi aralarında hem de görevliler arasında gerginlik yaşandı.