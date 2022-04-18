Trabzon'da heyelan üç evi yuttu!

HEYELAN ANI KAMERADA

Bölgede irili ufaklı süren heyelan anları da çevredekiler tarafından cep telefonunun yanında DHA kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, toprak kaymasının sürdüğü, ardından da çamurlu suların dereye aktığı görülüyor. Heyelanlı bölgede cep telefonuyla çekim yapan bir kişinin de ‘Koptu geliyor dağ, yol, dere kapandı. Allah korusun’ dediği duyuluyor.