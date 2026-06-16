Trabzon'da okulda panik: 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesiyle mide bulantısı yaşayan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi, okulda yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesiyle hareketli anlara sahne oldu. Konaklar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu'nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, öğle saatlerinde yenilen yemeğin ardından mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşamaya başladı.
Sağlık Ekipleri Okula Sevk Edildi
Öğrencilerde toplu halde benzer rahatsızlıkların görülmesi üzerine okul yönetimi zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarın ardından bölgeye hızla intikal eden çok sayıda sağlık ekibi, rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi okul ortamında gerçekleştirdi.
İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.