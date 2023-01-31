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Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir muhtar, uyguladığı sıra dışı hizmetle tüm mahalle muhtarlarına örnek oldu.

Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu - Resim: 1

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde her şeyin bedava olduğu muhtarlık binası, ihtiyaç sahibi ailelere büyük destek sağlıyor. Raflarda, çocuğun oyuncağından çocuk ayakkabısına kadar her şey bulunuyor.

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Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu - Resim: 2

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, uyguladığı sıra dışı hizmetle dikkat çekiyor. Hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini muhtarlık binasında raflara dizerek ihtiyacı olanı aldığını belirten Sert, bu uygulamasıyla örnek oluyor.

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Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu - Resim: 3

Sadece kendi mahallesi değil, başka mahallelerden gelen ihtiyaçlılara da yardımda bulunduklarını kaydeden Sert, her ay yaklaşık 50 aileye yardım yaptıklarını söyledi. Muhtarlık binasındaki raflarda , gelenlerin hangi ürüne ihtiyacı varsa onu aldığını belirten Sert, bu uygulamayı yaklaşık 44 aydır yaptığını belirtti.

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Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu - Resim: 4
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