Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu

Sadece kendi mahallesi değil, başka mahallelerden gelen ihtiyaçlılara da yardımda bulunduklarını kaydeden Sert, her ay yaklaşık 50 aileye yardım yaptıklarını söyledi. Muhtarlık binasındaki raflarda , gelenlerin hangi ürüne ihtiyacı varsa onu aldığını belirten Sert, bu uygulamayı yaklaşık 44 aydır yaptığını belirtti.