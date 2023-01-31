Trabzon'da sıra dışı hizmet: Herkese örnek oldu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir muhtar, uyguladığı sıra dışı hizmetle tüm mahalle muhtarlarına örnek oldu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde her şeyin bedava olduğu muhtarlık binası, ihtiyaç sahibi ailelere büyük destek sağlıyor. Raflarda, çocuğun oyuncağından çocuk ayakkabısına kadar her şey bulunuyor.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, uyguladığı sıra dışı hizmetle dikkat çekiyor. Hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini muhtarlık binasında raflara dizerek ihtiyacı olanı aldığını belirten Sert, bu uygulamasıyla örnek oluyor.
Sadece kendi mahallesi değil, başka mahallelerden gelen ihtiyaçlılara da yardımda bulunduklarını kaydeden Sert, her ay yaklaşık 50 aileye yardım yaptıklarını söyledi. Muhtarlık binasındaki raflarda , gelenlerin hangi ürüne ihtiyacı varsa onu aldığını belirten Sert, bu uygulamayı yaklaşık 44 aydır yaptığını belirtti.