Trabzon'da yıldırım faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında yapımı süren 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.
1 / 7
Bu sırada çatı çöktü, işçiler Emre Sağlam ve Serkan Yağız enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 7
Ekipler, enkaz altındaki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
3 / 7
İŞÇİLERDEN 1'İ KURTARILAMADI
Trabzon’un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısının, yıldırım düşmesi sonucu yıkılmasıyla enkaz altında kalan işçiler Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20), ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.
4 / 7