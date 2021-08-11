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  4. Trabzon'da yıldırım faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da yıldırım faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında yapımı süren 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. 

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Bu sırada çatı çöktü, işçiler Emre Sağlam ve Serkan Yağız enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Ekipler, enkaz altındaki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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İŞÇİLERDEN 1'İ KURTARILAMADI

Trabzon’un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısının, yıldırım düşmesi sonucu yıkılmasıyla enkaz altında kalan işçiler Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20), ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

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