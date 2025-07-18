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Trafiğin kendini akıllı sanan kaynakçı vandallarına ceza yağdı

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan 4 bin 408 araç sürücüsüne 4 milyon 377 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Trafiğin kendini akıllı sanan kaynakçı vandallarına ceza yağdı - Resim: 1

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında şehir merkezinde trafik düzenini sağlamak amacıyla çok sayıda denetim yaptı.

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Trafiğin kendini akıllı sanan kaynakçı vandallarına ceza yağdı - Resim: 2

Aralıksız sürdürülen denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. 

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Trafiğin kendini akıllı sanan kaynakçı vandallarına ceza yağdı - Resim: 3

Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 4 bin 408 sürücü tespit edildi. 

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Trafiğin kendini akıllı sanan kaynakçı vandallarına ceza yağdı - Resim: 4

Bu sürücülere toplamda 4 milyon 377 bin 144 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

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