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  4. Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı

Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre trafikte kendisini sıkıştıran cip sürücüsünü durdurmak istedi. Cip sürücüsü aracını motosikletlinin üzerine sürdü, motosikletli ise kaskını fırlattı.

Kaynak: DHA
Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı - Resim: 1

Olay dün akşam saatlerinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ilerleyen cip sürücüsü, aracıyla bir motosikletliyi sıkıştırdı. 

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Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı - Resim: 2

Motosikletli daha sonra cipi durdurmak istedi. Cip sürücüsü ise durmayarak aracını motosikletinin üzerine sürdü.  Cipi takip eden motosikletli hırsını alamadı ve kaskını caddede ilerleyen cipe fırlattı. 

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Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı - Resim: 3

O anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. 

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Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı - Resim: 4

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