Trafik, düğün ve sünnet magandalarına Drone ile ceza yağdı

Erzurum'da trafik polislerinin sünnet ve düğün konvoylarına yönelik yaptığı uygulamada, kuralları ihlal eden araç sürücülerine ceza yağdı. Konvoyların geçiş noktalarında yer kamerasının yanı sıra dronlarla denetim yapan polis, kurallara uymayan sürücülere bir günde 84 bin 652 lira ceza kesti.