  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı!

Trafik eşkıyaları polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı

Türkiye'nin yaz tatili denince akla ilk gelen noktalarından olan Bodrum'da trafikte makas atarak ilerleyen trafik canavarı ve arkadaşları kendilerini durduran polise saldırdı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA / İHA
Trafik eşkıyaları polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulunca ortalık karıştı. 

1 / 12
Trafik eşkıyaları polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı - Resim: 2

135 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki iki kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 3 saldırgan gözaltına alındı.

2 / 12
Trafik eşkıyaları polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı - Resim: 3

Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, bir otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi.

3 / 12
Trafik eşkıyaları polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı - Resim: 4

Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı.

4 / 12