Trafik eşkıyaları polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı
Türkiye'nin yaz tatili denince akla ilk gelen noktalarından olan Bodrum'da trafikte makas atarak ilerleyen trafik canavarı ve arkadaşları kendilerini durduran polise saldırdı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından durdurulunca ortalık karıştı.
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135 promil alkollü çıkan sürücü ve yanındaki iki kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polislere saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 3 saldırgan gözaltına alındı.
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Olay, akşam saatlerinde Konacık Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, bir otomobilin tehlikeli hareketler yaptığını fark etti. Durdurulan araçtaki sürücü A.Ç.'nin yapılan alkol testinde 135 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Ceza işlemi uygulanmak istendiği sırada A.Ç., görevli bir polise tekmeyle saldırdı.
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